Der Schweizer Stürmer Karim Rossi wird in Aserbaidschan ausgezeichnet

Der Schweizer Stürmer Karim Rossi konnte in seiner ersten Saison in Aserbaidschan vollends überzeugen und wird dafür ausgezeichnet.

Der 32-jährige Angreifer hat es mit seinen zehn Ligatoren, die er für seinen Klub Schamachi erzielt hat, ins Team der Saison geschafft. Rossi wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Schaffhausen nach Aserbaidschan. Mit seiner Mannschaft belegte er letztlich den achten Tabellenplatz. Individuell wusste er auf ganzer Linie zu überzeugen.

Der aktuelle Vertrag des Angreifers läuft Ende Juni aus. Wie und wo es mit ihm weitergeht, ist offen. Rossi lief während seiner langen Karriere bereits in verschiedenen (exotischen) Ligen auf – unter anderem in Indonesien, auf Zypern, in Luxemburg, in Bulgarien, in Schweden und in den Niederlanden.