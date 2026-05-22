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Entdeckung der Saison

Johan Manzambi erhält eine Europa League-Auszeichnung

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 15:36
Johan Manzambi erhält eine Europa League-Auszeichnung

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi vom SC Freiburg darf sich nach dem verlorenen Finalspiel in der Europa League (0:3 gegen Aston Villa) über eine individuelle Auszeichnung freuen.

Der 20-Jährige wurde von einem Expertenpanel zur «Entdeckung der Saison» des Wettbewerbs gewählt. Manzambi stand in allen 15 Europa League-Partien seiner Mannschaft auf dem Platz und erzielte jeweils zwei Treffer und zwei Assists. Mit 33 Torabschlüssen übertrifft er seine Teamkollegen deutlich. Der nächstbeste Wert liegt in dieser Statistik nämlich bei 22.

Um für den prestigeträchtigen Award infrage zu kommen, dürfen Spieler zu Beginn der Kampagne nicht älter als 21 Jahre sein.

Im Europa League-Team der Saison steht Manzambi nicht. Mit Maximilian Eggestein und Matthias Ginter haben es aber zwei Teamkollegen des Schweizers geschafft.

Als bester Spieler dieser Saison im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb wurde Morgan Rogers von Titelträger Aston Villa ausgewählt.

Das Europa League-Team of the Season:

Europa League Team of the Season

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