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Schweizer Nationalspieler

Remo Freuler trifft finale Entscheidung über Bologna-Zukunft

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 12:46
Remo Freuler trifft finale Entscheidung über Bologna-Zukunft

Remo Freuler zögert seit Wochen, seinen beim FC Bologna auslaufenden Vertrag zu verlängern. Darüber hat der Schweizer Nationalspieler nun angeblich eine Entscheidung getroffen.

Nach drei gemeinsamen Jahren hat sich Remo Freuler offenbar dazu entschieden, den FC Bologna zu verlassen. Dem «Corriere dello Sport» zufolge geht es für den aktuellen Schweizer Nationalspieler bei den Rossoblù nicht mehr weiter. Demnach ist der 34-Jährige zu der Entscheidung gekommen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Bologna hat noch geringe Chancen auf die Qualifikation für die Conference League, daran will Freuler in den verbliebenen zwei Meisterschaftsspielen mithelfen. Der Mittelfeldspieler entwickelte sich während seiner Zeit in Bologna schnell zu einer wichtigen Führungskraft.

Über 120 Pflichtspiele hat Freuler seit seinem Wechsel für Bologna absolviert, mehr waren es in seiner langen Karriere nur für Atalanta Bergamo (260).

Wo der im Kanton Glarus geborene Fussballer seine Zelte als Nächstes aufschlagen wird, bleibt derweil offen. Eine Rückkehr in die Schweiz hat Freuler bereits ausgeschlossen: «Mal schauen, was kommt – das weiss ich selber noch nicht genau. Ich habe einige Pläne. Ich bin sicher nicht abgeneigt, in Italien zu bleiben. Aber ich schaue mir alle Optionen an.»

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