Remo Freuler schliesst Rückkehr in die Schweiz im Sommer aus

Der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler steht zurzeit vor einer ungewissen sportlichen Zukunft. Sein Vertrag in Bologna läuft im Sommer aus. Eine Rückkehr in die Schweiz kann sich der Ex-Luzerner allerdings (noch) nicht vorstellen.

Am Mittwoch nimmt der 33-Jährige auf der Pressekonferenz bei der Nati auf dem Podium Platz und spricht dabei auch über seine Zukunftsplanung. Diese sieht eine Rückkehr in die Super League offensichtlich nicht vor. Auf die direkte Frage, ob er sich dies vorstellen könne, sagt Freuler eindeutig: «Nein, momentan nicht.»

Der Spielmacher hat sich zur eigenen Zukunft schon gewisse Gedanken gemacht, aber noch keine Entscheidung getroffen: «Mal schauen, was kommt – das weiss ich selber noch nicht genau. Ich habe einige Pläne. Ich bin sicher nicht abgeneigt, in Italien zu bleiben. Aber ich schaue mir alle Optionen an.»

Freuler läuft inzwischen, abgesehen von einem einjährigen Unterbruch auf der Insel, während mehr als zehn Jahren in Italien auf. Zunächst jahrelang für Atalanta und seit September 2023 für Bologna, wo er in dieser Saison weiterhin eine tragende Rolle einnimmt. Wegen eines Schlüsselbeinbruchs fiel er in dieser Spielzeit einige Wochen aus. Diese Blessur hat er aber längst überwunden: «Es war das erste Mal, dass ich etwas länger out war. Es war schon speziell, die Reha zu machen, es war ein Knorz. Der Knochen brauchte seine Zeit. Ich konnte nach zwei Wochen wieder Pässe spielen und mit dem Ball trainieren, aber natürlich keine Zweikämpfe führen. Es war keine einfache Zeit. Du wärst eigentlich bereit, musst aber auf deinen Körper warten. Es war eine gute Erfahrung, aber ich hoffe, dass ich diese nicht mehr machen muss.»

In der vergangenen Woche hat Freuler mit Bologna das Viertelfinale der Europa League erreicht. Nun liegt sein Fokus bei der Nati, mit der er Freitag gegen Nachbar Deutschland spielt: «Es sind immer schöne Duelle gegen die Nachbarn. Das sind immer kleine Derbys. Wir hatten in der Vergangenheit sehr gute und intensive Duelle gegen sie und das wird auch am Freitag so sein.»