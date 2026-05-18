Schock für Haris Tabakovic – er verpasst wohl die WM

Für Haris Tabakovic gibt es zum Abschluss der Bundesligasaison eine echte Hiobsbotschaft: Der 31-jährige Angreifer hat sich beim 4:0-Sieg von Gladbach gegen Hoffenheim wohl schwer verletzt.

Tabakovic traf am Samstag zum zwischenzeitlichen 2:0, musste dann aber eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt werden. Das bosnische Portal «klix.ba» berichtet, dass sich der Stürmer einen Knöchelbruch zugezogen hat und wohl mindestens drei Monate ausfallen wird. Die WM würde definitiv ohne den früheren YB-Junior stattfinden, falls diese Diagnose bestätigt wird. Es könnte sogar eine Operation notwendig sein, was die Ausfallzeit noch erhöhen würde.

Für den Schweiz-Bosnier ist diese Nachricht nach einer für ihn persönlich sowohl auf Klub- als auch auf Nationalmannschaftsebene sehr erfolgreichen Spielzeit ein echter Nackenschlag. In den Playoffs gegen Italien war er mit seinem Treffer im Rückspiel massgeblich an der Quali seines Landes beteiligt.