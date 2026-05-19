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Maresca offenbar grosser Fan

Cole Palmer könnte im Sommer zu Manchester City zurückkehren

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 11:59
Cole Palmer könnte im Sommer zu Manchester City zurückkehren

Kommt es im Sommer zu einem echten Sensations-Transfer rund um Cole Palmer? Laut «TEAMtalk» soll Enzo Maresca grosses Interesse daran haben, den Offensivspieler bei seinem neuen Klub wieder unter sich zu haben.

Auch der «Daily Mirror» berichtet, dass Palmer zu den Wunschspielern zählt, die Maresca möglicherweise aus seiner Zeit bei Chelsea mitnehmen möchte. Demnach soll der englische Nationalspieler einer von drei Chelsea-Profis sein, die auf der internen Liste stehen.

Besonders spannend: Palmer besitzt eine enge Verbindung zu Manchester City. Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend der Citizens und absolvierte insgesamt 41 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. 2023 wechselte er schliesslich zu Chelsea, nachdem ihm Pep Guardiola keine regelmässige Startelfrolle garantieren konnte. Nun wird spekuliert, ob Marescas Einfluss tatsächlich zu einer überraschenden Rückkehr nach Manchester führen könnte.

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