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Neuer Vertrag

ManCity verfolgt bei Phil Foden klaren Plan

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 17:26
ManCity verfolgt bei Phil Foden klaren Plan

Manchester City möchte den Vertrag mit Phil Foden in absehbarer Zeit verlängern und ist jetzt in die Gespräche mit dem englischen Angreifer und dessen Beraterteam gestartet.

Der 25-jährige Offensivkünstler ist ein Eigengewächs des Vereins. Trotz seines schon länger anhaltenden Formtiefs planen die Skyblues langfristig mit ihm. Laut «Times» haben die Gespräche zwischen City und Foden nun begonnen.

Das aktuelle Arbeitspapier läuft bis Juni 2027. Foden zählt bereits zu den Topverdienern. Zuletzt wurden Gerüchte laut, wonach sich der FC Bayern um ihn bemühen könnte. Konkret scheint diesbezüglich aber nichts. Stattdessen ist eine weitere Ausdehnung des Kontrakts in Manchester möglich. Foden hofft für die nahe Zukunft, dass er den Sprung ins englische WM-Team schafft. Aufgrund seiner jüngsten, eher unterdurchschnittlichen Darbietungen gilt seine Teilnahme am Turnier jedoch als alles andere als sicher.

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