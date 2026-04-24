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Hohes Gehalt

Der italienische Verband bräuchte für Pep Guardiola Hilfe von Sponsoren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 16:20
Der italienische Verband bräuchte für Pep Guardiola Hilfe von Sponsoren

Der italienische Fussballverband FIGC müsste bei einer Verpflichtung von Pep Guardiola derart tief in die Tasche greifen, dass er das Gehalt nicht selbst stemmen könnte. Sponsoren müssten finanzielle Hilfe leisten.

Der spanische Starcoach rückt in Italien in den Fokus, da seine Zukunft bei Manchester City ungewiss ist. Trotz eines Vertrags bis 2027 könnte er die Skyblues nach insgesamt zehn Jahren verlassen. Zuletzt hatte der italienische Ex-Nationalspieler Leonardo Bonucci erklärt, dass er es sehr gern sehen würde, wenn Guardiola in Italien anheuert.

Laut «Gazzetta dello Sport» benötigt der Verband in jedem Fall finanziellen Support seiner Sponsoren, um sich den teuren Nationaltrainer leisten zu können. Bei City verdient Guardiola zurzeit rund 14 Mio. Euro plus Boni.

Der bestbezahlte Trainer der Squadra Azzurra in den vergangenen Jahren war Roberto Mancini, der jährlich 3 Mio. Euro kassierte. Antonio Conte hatte zwischen 2014 und 2016 einst 4,6 Mio. Euro pro Jahr kassiert. Damals wurden ebenfalls Sponsoren involviert, um dessen Salär zu decken.

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