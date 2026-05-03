Gvardiol weiter im Fokus von Real Madrid

Das Interesse von Real Madrid an Joško Gvardiol ist keineswegs neu – und hat auch nach dessen Wechsel zu Manchester City nicht nachgelassen. Die Madrilenen beobachten den Innenverteidiger bereits seit mehreren Jahren und halten ihn weiterhin für eine zentrale Option zur Verstärkung der Defensive.

Intern soll auch Luka Modrić eine Rolle spielen. Berichten zufolge hat der erfahrene Mittelfeldspieler Präsident Florentino Pérez dazu geraten, bei Gvardiol nicht zu zögern, sollte sich eine Gelegenheit ergeben.

Real Madrid plant langfristig mit zusätzlichen Optionen in der Abwehr – und Gvardiol bleibt dabei ein bevorzugtes Ziel. Konkrete Schritte sind zwar aktuell nicht bekannt, doch die Situation wird in Madrid weiterhin genau verfolgt.