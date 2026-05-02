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Nach Verletzung

Dani Carvajal läuft wohl nie mehr für Real Madrid auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Mai, 2026 12:47
Dani Carvajal läuft wohl nie mehr für Real Madrid auf

Real Madrids Kapitän Dani Carvajal hat sich den kleinen Zeh gebrochen – damit könnte er womöglich nie mehr für seinen Stammklub auflaufen.

Diesen wird der 34-Jährige im Sommer voraussichtlich verlassen. Der auslaufende Vertrag wird Berichten zufolge nicht mehr verlängert. Ob er angesichts seiner Blessur in den wenigen Wochen bis Saisonende noch einmal spielen kann, ist ungewiss. Carvajal wurde bei Real ausgebildet und gehört – nach einer einjährigen Leihe zu Bayer Leverkusen (2012/13) – seit 13 Jahren ununterbrochen zum Kader.

Insgesamt kommt der Abwehrspieler auf 448 Pflichtspiele im Trikot der Königlichen. Dabei weist er 79 Torbeteiligungen auf. In dieser Saison hat er 20 Pflichtspiele bestritten, zählte aber auch vor seiner Verletzung nicht mehr zum Stammpersonal. Wie und wo es für den Routinier im Sommer weitergeht, ist unklar.

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