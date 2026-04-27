Real Madrid führt Gespräche mit Weltmeistertrainer Lionel Scaloni

Real Madrid wird wohl mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen. Nun ist eine Kontaktaufnahme zu Weltmeistercoach Lionel Scaloni erfolgt.

Der 47-jährige Argentinier ist einer der ganz heissen Kandidaten für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa, der seinen Posten bei den Real-Profis im Sommer wohl wieder räumen muss. Wie in der spanischen Radiosendung «Tiempo de Juego» von «Cadena COPE» berichtet, haben die Madrilenen Kontakt zu Scaloni aufgenommen, der sich mit der Albiceleste auf die anstehende Weltmeisterschaft vorbereitet.

Sein Vertrag beim argentinischen Verband läuft bis Ende dieses Jahres. Ein Abgang nach der WM ist jedoch denkbar. Vor vier Jahren führte er sein Team beim Turnier in Katar zum WM-Titel. Unabhängig davon, ob dies erneut gelingt, ist er in den Fokus von Real-Präsident Florentino Perez gerückt. . Scaloni hat bewiesen, dass er mit grossen Teams, die gespickt mit starken Egos sind, hervorragend umgehen kann. Genau diese psychologische Fähigkeit sucht Perez im nächsten Trainer.

Scaloni arbeitet bereits seit 2017 im argentinischen Verband. Eine grosse Klubmannschaft hat er bislang nicht trainiert. Den spanischen Fussball kennt er aus seiner Zeit als Co-Trainer beim FC Sevilla dennoch bestens. Noch befindet sich der Austausch zwischen ihm und Real im Anfangsstadium. Ob daraus mehr entsteht, zeigt sich wohl in den kommenden Wochen, wobei sich Scaloni vorerst natürlich auf die demnächst startende Weltmeisterschaft konzentriert.