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Erneute Operation

Real-Pechvogel Éder Militão verpasst die WM

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 15:22
Real-Pechvogel Éder Militão verpasst die WM

Real Madrid muss erneut lange auf Éder Militão verzichten, der sich einer Operation unterziehen muss. Der Brasilianer wird daraufhin auch die WM verpassen.

Die Verletzungshexe hat bei Éder Militão wieder zugeschlagen. Wie «Cadena Cope» berichtet, muss sich der Innenverteidiger von Real Madrid einer erneuten Operation am linken Oberschenkel unterziehen.

Diesen hatte er sich bereits im Dezember vergangenen Jahres lädiert. Nun sei die Narbe jener Verletzung wieder aufgegangen, was einen operativen Eingriff nötig mache.

Dem Bericht zufolge wird Militão die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer mit Brasilien verpassen. Bei dem grossen Ereignis trifft die Seleção in Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland.

Militão ist seit langer Zeit von unfassbarem Verletzungspech verfolgt, weshalb er in der laufenden Saison auch nur auf 21 Einsätze in allen Wettbewerben kommt.

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