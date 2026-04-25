Luis Enrique steht bei PSG kurz vor der Verlängerung

PSG macht anscheinend bald Nägel mit Köpfen: Die Vertragsverlängerung mit Luis Enrique soll unmittelbar bevorstehen.

Paris Saint-Germain wird die Vertragsverlängerung mit Trainer Luis Enrique wohl sehr bald bekanntgeben. Dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano zufolge steht die vorzeitige Verlängerung der noch bis 2027 gültigen Zusammenarbeit um drei Jahre bis 2030 unmittelbar bevor.

Die bevorstehende Vertragsverlängerung soll sich der Übungsleiter fürstlich bezahlen lassen. Dem Vernehmen nach verdient Enrique bei PSG künftig mehr als alle seine Spieler, sein Lohn soll nach der Aufstockung bei stolzen 20 Millionen Euro im Jahr liegen.

PSG holte unter der Anleitung von Enrique in der vergangenen Saison erstmals in seiner Historie die Champions League. Meistertitel in der französischen Ligue 1 liegen schon lange an der Tagesordnung.

Das Ranking in der Ligue 1 führt PSG auch in dieser Saison standesgemäss an. Dazu kommt es im Halbfinale der Champions League zum Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern.