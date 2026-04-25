SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mit krassem Gehalt

Luis Enrique steht bei PSG kurz vor der Verlängerung

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 12:09
Luis Enrique steht bei PSG kurz vor der Verlängerung

PSG macht anscheinend bald Nägel mit Köpfen: Die Vertragsverlängerung mit Luis Enrique soll unmittelbar bevorstehen.

Paris Saint-Germain wird die Vertragsverlängerung mit Trainer Luis Enrique wohl sehr bald bekanntgeben. Dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano zufolge steht die vorzeitige Verlängerung der noch bis 2027 gültigen Zusammenarbeit um drei Jahre bis 2030 unmittelbar bevor.

Die bevorstehende Vertragsverlängerung soll sich der Übungsleiter fürstlich bezahlen lassen. Dem Vernehmen nach verdient Enrique bei PSG künftig mehr als alle seine Spieler, sein Lohn soll nach der Aufstockung bei stolzen 20 Millionen Euro im Jahr liegen.

PSG holte unter der Anleitung von Enrique in der vergangenen Saison erstmals in seiner Historie die Champions League. Meistertitel in der französischen Ligue 1 liegen schon lange an der Tagesordnung.

Das Ranking in der Ligue 1 führt PSG auch in dieser Saison standesgemäss an. Dazu kommt es im Halbfinale der Champions League zum Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Mehr entdecken
Mit krassem Gehalt

Luis Enrique steht bei PSG kurz vor der Verlängerung

25.04.2026 - 12:09
Überraschender Abgang

Paris könnte Schlüsselspieler im Sommer verlieren

20.04.2026 - 09:19
Ungewisse Zukunft

West Ham beobachtet PSG-Star Mbaye

20.04.2026 - 08:39
Eduardo Conceição

PSG hat 16-jährigen Brasilianer im Blickfeld, der schon 100 Millionen kostet

14.04.2026 - 17:56
Stürmer wollte mehr Geld

Überraschende Vertrags-Trendwende für Ousmane Dembélé bei PSG

13.04.2026 - 12:40
Als neuen Trainer

Manchester United träumt von Luis Enrique

11.04.2026 - 15:45
Aus der Premier League

Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

4.04.2026 - 11:22
200. Spiel für Pariser

Achraf Hakimi schwört PSG die Treue

4.04.2026 - 10:27
Aber sehr hohes Gehalt

Barça soll gute Karten bei Bernardo Silva haben

4.04.2026 - 10:06
Vertragsverlängerung

Trainer Luis Enrique verdient bald mehr als alle seine Spieler bei PSG

3.04.2026 - 11:18