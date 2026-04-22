Auch Jude Bellingham ist jetzt Klubbesitzer – aber nicht im Fussball

Jude Bellingham macht es zahlreichen seiner Fussballkollegen gleich und erwirbt Anteile eines Vereins – allerdings in einer anderen Sportart.

Der 22-jährige Engländer steigt bei der Cricket-Franchise Birmingham Phoenix ein. Bellingham erwirbt beim Klub, der ihn in seiner Heimat einst für Cricket begeistert hat, 1,2 Prozent der Anteile.

«Ich liebe Birmingham. Ich bin sehr dankbar für das, was die ganze Stadt Birmingham für mich getan hat. Ich liebe auch Cricket, und als ich die Gelegenheit bekam, mich zu engagieren, habe ich nicht lange gezögert. Deshalb bin ich so glücklich, dabei zu sein», wird der Profi von Real Madrid in einer Pressemitteilung zitiert. Offiziell wird er als Investor im Verein begrüsst.