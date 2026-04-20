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Entscheidung steht: Alaba vor Real-Abschied

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 10:12
Entscheidung steht: Alaba vor Real-Abschied

David Alaba könnte Real Madrid im Sommer verlassen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass ein Abschied des österreichischen Verteidigers bereits fest eingeplant ist, womit sich für mehrere Topklubs eine interessante Gelegenheit ergibt.

Besonders der AC Milan soll grosses Interesse zeigen. Die Italiener möchten die Erfahrung und Vielseitigkeit des 33-Jährigen nutzen, um ihre Defensive zu stabilisieren. Alaba gilt intern als Kandidat, der sofortige Qualität und Führungsstärke bringen könnte.

Auch Manchester United beobachtet die Situation genau. Laut „ESPN“-Journalist Rob Dawson wäre insbesondere ein ablösefreier Transfer für die Red Devils attraktiv. Damit könnte sich im Sommer ein spannender Zweikampf um den routinierten Abwehrspieler entwickeln.

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