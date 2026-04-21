Florentino Perez will den nächsten Trainer von Real Madrid ganz alleine aussuchen

Real Madrids Präsident Florentino Perez hat die Trainersuche bei den Königlichen zur alleinigen Chefsache erklärt.

Der 79-Jährige ist nach einer insgesamt enttäuschend verlaufenden Saison zum Schluss gekommen, dass das Problem beim Coaching liegt. Demnach habe er in Xabi Alonso den falschen Trainer für die Mannschaft ausgewählt. Auch Nachfolger Alvaro Arbeloa scheint bei den Real-Profis keine Zukunft mehr zu haben. Perez will nun einen anderen Übungsleiter aussuchen. Zuletzt rückte Ex-Coach José Mourinho wieder in den Fokus (4-4-2.ch berichtete).

Tatsächlich hat Perez aber noch keine finale Entscheidung getroffen. Fakt ist nur, dass er sich laut «ABC» von niemandem innerhalb oder ausserhalb des Klubs reinreden lässt. Der langjährige Klubboss will den künftigen Coach ganz alleine auswählen und auch die volle Verantwortung dafür übernehmen.

Die Mannschaft benötigt aus seiner Sicht nicht unbedingt viele Ergänzungen. Es sind zwar zahlreiche Abgänge möglich, dank der geplanten Rückkehr von Nico Paz (von Como), Endrick (aus Lyon) und Victor Munoz (Osasuna) sind jedoch gar nicht so viele Anpassungen vonnöten. Einzig ein neuer Innenverteidiger und ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler sollen auf jeden Fall kommen.