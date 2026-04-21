SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
CR Junior vor Beförderung

Cristiano Ronaldo könnte nächste Saison mit seinem Sohn in einem Team spielen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 17:30
Cristiano Ronaldo könnte nächste Saison mit seinem Sohn in einem Team spielen

Ein grosser Traum von Cristiano Ronaldo könnte bereits in der kommenden Saison in Erfüllung gehen: Der 41-jährige Portugiese könnte bei seinem Klub gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn spielen.

Cristiano Ronaldo Junior steht bei Al-Nassr im Sommer nämlich vor einer Beförderung von der U17 zu den Profis. Dies berichten saudische Medien. Noch ist keine finale Entscheidung getroffen. CR7 Junior feiert am 17. Juni seinen 16. Geburtstag und ist noch sehr jung. Ob er schon jetzt in den Erwachsenenfussball befördert wird und ob dies der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist, wird noch abgewogen.

Letztlich will der Klub den Youngster nur dann in die Profimannschaft integrieren, wenn er auch einen Einfluss haben kann. In der portugiesischen U16-Nationalmannschaft kommt er bereits zum Zug.

Cristiano Ronaldo (Senior) selbst steht vorerst noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Im Winter gab es zwischenzeitlich Wechselgerüchte um den Superstar. Tatsächlich war ein Wechsel aber nie ein ernsthaftes Thema. Bei den Fans ist er weiterhin sehr beliebt. In dieser Spielzeit hofft er endlich auf den ersten grossen Titel mit dem Klub.

Mehr Dazu
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Mehr entdecken
Weitere Klubs dran, Entscheidung offen

Exklusiv: FC Zürich mit Interesse an erfahrenem Bundesliga-Verteidiger

22.04.2026 - 07:40
Verlängerung winkt

Österreichs Verband und Ralf Rangnick führen vielversprechende Gespräche

21.04.2026 - 19:40
Für Italien

Leonardo Bonucci hofft auf Pep Guardiola als neuen Nationaltrainer

21.04.2026 - 19:20
CR Junior vor Beförderung

Cristiano Ronaldo könnte nächste Saison mit seinem Sohn in einem Team spielen

21.04.2026 - 17:30
Alles gut in München

Bayern-Verteidiger Min-jae Kim überrascht mit Aussage zur Situation

21.04.2026 - 17:16
In der MLS

Ex-YB- und FCB-Coach Raphael Wicky droht bereits der Rauswurf

21.04.2026 - 15:17
Bayern-Coach lehnte ab

Vincent Kompany hätte für die WM einen neuen Job antreten können

21.04.2026 - 11:20
Sponsored Content

Die besten Tools für Analyse im Fussball und Sportdaten

21.04.2026 - 10:12
Nahuel Noll

Der SC Freiburg hat den potentiellen Atubolu-Nachfolger gefunden

21.04.2026 - 09:38
Celtic prüft Torwartlösung

Datenanalyse empfiehlt Timon Wellenreuther

20.04.2026 - 18:43