Cristiano Ronaldo könnte nächste Saison mit seinem Sohn in einem Team spielen

Ein grosser Traum von Cristiano Ronaldo könnte bereits in der kommenden Saison in Erfüllung gehen: Der 41-jährige Portugiese könnte bei seinem Klub gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn spielen.

Cristiano Ronaldo Junior steht bei Al-Nassr im Sommer nämlich vor einer Beförderung von der U17 zu den Profis. Dies berichten saudische Medien. Noch ist keine finale Entscheidung getroffen. CR7 Junior feiert am 17. Juni seinen 16. Geburtstag und ist noch sehr jung. Ob er schon jetzt in den Erwachsenenfussball befördert wird und ob dies der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist, wird noch abgewogen.

Letztlich will der Klub den Youngster nur dann in die Profimannschaft integrieren, wenn er auch einen Einfluss haben kann. In der portugiesischen U16-Nationalmannschaft kommt er bereits zum Zug.

Cristiano Ronaldo (Senior) selbst steht vorerst noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Im Winter gab es zwischenzeitlich Wechselgerüchte um den Superstar. Tatsächlich war ein Wechsel aber nie ein ernsthaftes Thema. Bei den Fans ist er weiterhin sehr beliebt. In dieser Spielzeit hofft er endlich auf den ersten grossen Titel mit dem Klub.