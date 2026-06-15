Fabian Reese wechselt von der Hertha zu einem Bundesliga-Absteiger

Hertha-Kapitän Fabian Reese verlässt die Berliner und wechselt zu Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.

Acht bis neun Millionen Euro zahlen die Wölfe laut «Sky» für den 28-jährigen Angreifer. Reese unterschreibt in Wolfsburg demnach einen Vertrag bis 2030.

Den obligatorischen Medizincheck wird der Angreifer bereits in Kürze absolvieren. Er wird zu einem der Topverdiener bei den Wölfen und soll diese zum sofortigen Wiederaufstieg schiessen.

Bei der Hertha spielte Reese seit Sommer 2023.