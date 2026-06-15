SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Verein

Fabian Reese wechselt von der Hertha zu einem Bundesliga-Absteiger

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 10:52
Fabian Reese wechselt von der Hertha zu einem Bundesliga-Absteiger

Hertha-Kapitän Fabian Reese verlässt die Berliner und wechselt zu Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.

Acht bis neun Millionen Euro zahlen die Wölfe laut «Sky» für den 28-jährigen Angreifer. Reese unterschreibt in Wolfsburg demnach einen Vertrag bis 2030.

Den obligatorischen Medizincheck wird der Angreifer bereits in Kürze absolvieren. Er wird zu einem der Topverdiener bei den Wölfen und soll diese zum sofortigen Wiederaufstieg schiessen.

Bei der Hertha spielte Reese seit Sommer 2023.

Mehr Dazu
Chaos im Klub

Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus
Schon wieder

Ein Bundesligist zeigt Interesse an St. Gallen-Trainer Enrico Maassen
Veto von Ajax

Ko Itakura darf nicht in die Bundesliga zurück
Verkauf erzwungen

FCB-Verwaltungsrat verkauft Adjetey, obwohl Sportchef Stucki dagegen ist
Für 11 Millionen

Der VfL Wolfsburg krallt sich FCB-Verteidiger Jonas Adjetey
Mehr entdecken
Neuer Verein

Fabian Reese wechselt von der Hertha zu einem Bundesliga-Absteiger

15.06.2026 - 10:52
Zum VfL Wolfsburg

16-jähriger Winterthur-Goalie Henrik Fehr wechselt nach Deutschland

8.06.2026 - 11:42
Meichtry weckt Interesse

Thun-Talent nun auch auf dem Zettel der Serie A

7.06.2026 - 11:42
Wolfsburg droht Abgang

AC Florenz macht Ernst bei Majer

7.06.2026 - 11:21
Vertrag bis 2028

Der VfL Wolfsburg hat seinen neuen Trainer bestimmt

3.06.2026 - 17:35
Es gibt Interessenten

Patrick Wimmer forciert einen raschen Abgang aus Wolfsburg

1.06.2026 - 18:55
Neuzugang

Wolfsburg krallt sich schottischen Stürmer Fraser Hornby für die 2. Bundesliga

1.06.2026 - 15:06
Neuer Job

Vanessa Bernauer gelingt grosser Sprung vom FCZ in die Bundesliga

29.05.2026 - 10:23
Aussortiert

Wolfsburg mistet aus: 9 Abgänge sind nach Abstieg bereits fix

28.05.2026 - 15:50
Füllkrug plötzlich Thema

Venezia prüft Transfer von deutschem Nationalspieler

20.05.2026 - 17:25