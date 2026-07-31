1. FC Köln an Vinícius Souza interessiert

Der 1. FC Köln sucht weiterhin nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Nach dem gescheiterten Versuch, Ellyes Skhiri zurückzuholen, und einer finanziell nicht machbaren Leihe von Edson Álvarez, hat der Klub Vinícius Souza vom VfL Wolfsburg identifiziert.

Sportdirektor Thomas Kessler bestätigte, dass der Klub auf der Suche nach einer Verstärkung ist, aber Geduld erfordert. Der ebenfalls aus der 2. Bundesliga aufgestiegene VfL Wolfsburg hat bereits ein offizielles Angebot von Köln erhalten.

Laut «kicker» handelte es sich bei dem Kölner Angebot um eine Leihe mit Kaufoption. Dieses wurde jedoch vom VfL Wolfsburg abgelehnt. Die Wölfe sind nicht bereit, den 27-jährigen Brasilianer ziehen zu lassen, da sie ihn als wichtigen Teil des Teams betrachten, das die sofortige Rückkehr in die Bundesliga sichern soll.

Auch die finanzielle Machbarkeit eines Transfers ist fraglich. Wolfsburg zahlte im vergangenen Sommer rund 15 Millionen Euro für Souza, der noch bis 2030 unter Vertrag steht. In der Saison 2025/26 absolvierte er 24 Bundesliga-Einsätze und hat einen aktuellen Marktwert von sieben Millionen Euro.

Bereits im Februar 2026 wurde eine Leih-Anfrage von Corinthians von Wolfsburg abgelehnt. Der VfL plant fest mit Souza für die kommende Zweitliga-Saison und will den erfahrenen Defensivspieler nicht abgeben.

Für Köln, das nach dem Abstieg aus der Bundesliga mehrere Abgänge im Mittelfeld zu verzeichnen hatte, bleibt die Suche nach einem passenden Sechser somit eine wichtige Aufgabe auf der Transferliste.