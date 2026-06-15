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Assistent in Berlin

Lichtsteiners Ex-Assistent Matthias Kohler findet neuen Job in Deutschland

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 15:25
Lichtsteiners Ex-Assistent Matthias Kohler findet neuen Job in Deutschland

Matthias Kohler hat in der vergangenen Saison als Assistenztrainer beim FC Basel gearbeitet. Zunächst unter Ludovic Magnin und dann auch unter Stephan Lichtsteiner. Nun kehrt der 35-jährige Deutsche in die Heimat zurück.

Der Trainer wird künftig Stefan Leitl bei Hertha BSC assistieren. Kohler war in der Vergangenheit beim FC Basel auch schon hauptverantwortlich für die U21 und U18. Vor Jahresfrist übernahm er den Posten als Assistent, den er nun jedoch für den Wechsel nach Berlin wieder räumt.

Er komplettiert das Trainerteam rund um Stefan Leitl, der bei den Hauptstädtern seit Februar 2025 im Amt ist.

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