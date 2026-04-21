Bayern-Stürmer Nicolas Jackson taucht auf Radar von Serie A-Topklub auf

Nicolas Jackson wird den FC Bayern nach seiner Leihsaison wohl wieder verlassen. Die Kaufoption wird sicherlich nicht gezogen. Der Weg des Senegalesen könnte hingegen nach Italien führen.

Dort bekundet nun Milan Interesse am 24-jährigen Nationalspieler. Jackson kommt in München meist nicht über Cameo-Auftritte hinaus. Das heisst, er wird von Trainer Vincent Kompany vor allem als Joker oder gelegentlich als Ersatz für Harry Kane eingesetzt, wenn dieser eine Pause benötigt oder nicht fit ist. So etwa am vergangenen Wochenende, als Jackson beim 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart durchspielte und prompt auch einen Treffer markierte.

Laut «Gazzetta dello Sport» ist der Profi, der bei Chelsea bis 2033 unter Vertrag steht, dort aber künftig keine Rolle mehr spielt, bei Milan ebenso ein Thema wie Alexander Sörloth (30) von Atlético Madrid und Nicolò Tresoldi (21) vom FC Brügge.

Die Rossoneri suchen einen Nachfolger für Niclas Füllkrug (33), der die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Auch Serhou Guirassy (30/Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) und Dusan Vlahovic (26/Juventus) wurden bei Milan bereits als Kandidaten genannt.

Die Liste der Kandidaten ist also noch immer sehr lang. Jackson kann mit seinen Auftritten bei den Bayern – wenn er denn mal spielen darf – aber durchaus gefallen.