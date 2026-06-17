Exklusiv: Lausanne-Sport definiert Verkaufspreis für Sékou Fofana

Sékou Fofana hat sich bei Lausanne-Sport nach einer wahren Horrorsaison wieder in den Fokus gespielt. Sollte der Linksverteidiger Wechselabsichten äussern, werden ihm keine Steine in den Weg gelegt.

Die Saison 2024/25 war für Sékou Fofana eine echte Belastungsprobe. Verschiedene Verletzungen sorgten dafür, dass der 23-Jährige fast die komplette Spielzeit verpasste. Das sollte sich aber ändern.

Fofana hat in der abgelaufenen Saison bei Lausanne-Sport die Hackordnung auf der linken Abwehrseite durcheinandergewirbelt. Und den dort angestammten Morgan Poaty, der seit einigen Jahren hinten links gesetzt ist, gehörig ins Wanken gebracht.

Insbesondere zu Beginn der Saison zeigte Fofana richtig starke Leistungen – national wie international. Insgesamt 40 Pflichtspieleinsätze (2284 Minuten) waren am Ende die Belohnung für Fofanas harten Einsatz während seiner Leidenszeit.

So viel Ablöse fordert Lausanne-Sport für Sékou Fofana

Und vielleicht geht es in diesem Sommer sogar noch einen Schritt weiter. Nach Informationen von 4-4-2.ch beschäftigen sich verschiedene Klubs aus Belgien und Frankreich mit einem Transfer von Fofana.

Sollte der Franzose mit ivorischen Wurzeln gegenüber der Klubführung Wechselabsichten äussern, würden ihm keine Steine in den Weg gelegt werden. Ein potenziell aufnehmender Verein müsste aufgrund des noch bis 2027 datierten Vertrags aber in jedem Fall eine Ablöse entrichten.

Die Forderung von Lausanne-Sport liegt bei einer Million Euro. Nach aktuellem Stand hat allerdings noch kein Interessent konkrete Verhandlungen wegen Fofana aufgenommen – noch hat das Transferfenster auch noch gar nicht offiziell geöffnet.