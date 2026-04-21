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Abgänge stehen bevor

Die Streichliste von Real Madrid umfasst elf Spieler

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 12:15
Die Streichliste von Real Madrid umfasst elf Spieler

Real Madrid wird nach einer weiteren titellosen Saison im Sommer einen Umbruch beim Kader vornehmen. Bis zu elf Spieler können oder dürfen den Verein verlassen.

Einige Abgänge stehen sogar schon fest, wie die Zeitung «Sport» berichtet. Demnach wird der auslaufende Vertrag von David Alaba (33) nicht verlängert. Abwehrkollege Antonio Rüdiger (33) verfügt ebenfalls über einen Kontrakt, der Ende Juni ausläuft. Beim deutschen Nationalspieler ist eine Verlängerung noch möglich, aber nicht zwingend. Dasselbe gilt auch für Kapitän Dani Carvajal (34), der mit seinen Einsatzzeiten überhaupt nicht mehr zufrieden ist.

In der Defensive könnten noch weitere Abgänge erfolgen: Ferland Mendy (30),Fran Garcia (26) und Raul Asensio (23) sind Kandidaten.

Im Mittelfeld wird Dani Ceballos (26) den Klub trotz weiterlaufenden Vertrags verlassen. Der Spanier sucht eine neue Herausforderung. Ajax Amsterdam gilt als potenzieller Abnehmer. Auch andere Vereine könnten jedoch noch mitmischen.

Letztlich könnten sich die Königlichen auch von ein paar Hochkarätern trennen. Zu ihnen gehören Mittelfeldprofi Eduardo Camavinga (23) und Stürmer Rodrygo (25). Youngster Franco Mastantuono (18) könnte für mehr Spielpraxis ausgeliehen werden. Bei Mittelstürmer Gonzalo García (22) ist ein Verkauf mit Rückkaufoption – wie beispielsweise bei Nico Paz (21) – denkbar.

Klar scheint, dass der Kader der Madrilenen nächstes Jahr anders aussehen wird als noch in dieser Spielzeit, auch wenn Klubpräsident Florentino Perez weiterhin überzeugt ist, dass die Basis und das Gerüst der Mannschaft, insbesondere mit den Leistungsträgern in der Offensive, stimmen.

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