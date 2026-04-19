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Abschied im Sommer

Ajax zeigt Interesse grosses Interesse an Ceballos

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 09:47
Ajax zeigt Interesse grosses Interesse an Ceballos

Dani Ceballos könnte Real Madrid im kommenden Transferfenster verlassen und dabei in die Eredivisie wechseln. Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, ist Ajax Amsterdam ein konkreter Kandidat für den spanischen Mittelfeldspieler, zudem sollen bereits erste Kontakte stattgefunden haben.

Der 29-Jährige steht noch bis 2027 bei den Königlichen unter Vertrag, zählt jedoch zu den Spielern, die den Klub im Sommer verlassen könnten. Eigentlich soll Ceballos eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein Real Betis bevorzugt haben, doch dieses Szenario gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Neben Ajax wurden auch Aston Villa und Olympique Marseille mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. In der aktuellen LaLiga-Saison kommt Ceballos auf 15 Einsätze. Sein Marktwert liegt bei rund acht Millionen Euro, während Real Madrid Berichten zufolge eine Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro fordert.

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