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Neuer Vertrag

Manuel Neuer hat sich insgeheim bereits entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 09:58
Manuel Neuer hat sich insgeheim bereits entschieden

Beim FC Bayern scheint man sich über die Zukunft von Manuel Neuer inzwischen bewusst zu sein.

Der 40-Jährige deutete nach dem Sieg im Pokal-Halbfinal gegen Leverkusen bereits an, dass er weitermachen könnte. Eine Entscheidung bestätigen wollte er indes noch nicht. Laut «Abendzeitung» und weiteren Medienberichte scheint Neuer aber tatsächlich weitermachen zu wollen.

Bei den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl rechnet man mit einer Verlängerung des Kapitäns um ein Jahr bis 2027. Zuletzt zeigte er, abgesehen von einem Patzer gegen Real Madrid, starke Leistungen. Auch gesundheitlich ist er auf der Höhe. Dies ist ohnehin die grosse Voraussetzung für eine Fortsetzung der Karriere.

Künftige Torhüter-Hierarchie

Das Bayern-Goalie-Quartett könnte in der kommenden Spielzeit somit aussehen wie bisher: Backup Jonas Urbig (22) dürfte noch mehr Einsätze erhalten, da Neuer eher mehr als weniger Pausen bekommen dürfte als in dieser Spielzeit. Im Kader verbleiben auch Sven Ulreich (37) und Youngster Leonard Prescott (16).

Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (25, FC Southampton), die zurzeit ausgeliehen sind, werden den Verein wohl beide endgültig verlassen.

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