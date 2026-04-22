HSV-Goalie Daniel Heuer Fernandes steht doch nicht im Bayern-Visier

Daniel Heuer Fernandes, der zurzeit beim Hamburger SV zwischen den Pfosten steht, wurde in der Vergangenheit im Falle eines Rücktritts von Manuel Neuer als Kandidat beim FC Bayern gehandelt. Tatsächlich ist er dies jedoch nicht.

Die Münchner beschäftigen sich laut «Sky» nicht wirklich mit dem 33-jährigen Deutsch-Portugiesen. Als potenzieller Neuer-Nachfolger kommt Heuer Fernandes demnach nicht infrage.

Vielmehr liegt dessen Zukunft wohl weiterhin beim HSV. Er verfügt über eine Klausel, die besagt, dass sich sein Ende Juni auslaufender Vertrag automatisch verlängert, falls der HSV den Klassenerhalt schafft. Danach sieht es derzeit sehr stark aus. Die Klubverantwortlichen der Hamburger führen aber unabhängig davon ohnehin Gespräche über eine Verlängerung mit dem Torhüter, der bereits seit 2019 im Klub ist und sich nach dem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit weiterhin als Nummer 1 etabliert hat.

In der laufenden Saison blieb er in 30 Bundesligaspielen sechsmal ohne Gegentreffer.