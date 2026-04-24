Der FC Bayern nimmt eine kleine, aber feine Änderung am Trikot-Schriftzug vor

Der FC Bayern München verändert im Hinblick auf die kommende Saison den Schriftzug auf dem Rücken der Trikots.

Bislang steht dort der vollständige Klubname «FC Bayern München». Auf den Stadtnamen verzichtet der deutsche Rekordmeister künftig jedoch. Somit wird über der Trikotnummer nur noch der Schriftzug «FC Bayern» zu lesen sein, wie das Portal «Nur Fussball» berichtet.

Mit der Anpassung will der Verein der Tatsache Rechnung tragen, dass im Alltag der Fans und der Öffentlichkeit hauptsächlich vom «FC Bayern» die Rede ist.