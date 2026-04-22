Die Rückkehr von Dante zum FC Bayern ist perfekt

Der langjährige frühere Bayern-Verteidiger Dante kehrt im Sommer definitiv zum deutschen Rekordmeister zurück.

Der 42-jährige Brasilianer beendet im Sommer seine Aktivkarriere und hat nun einen Vertrag als Trainer der U23 des FC Bayern unterzeichnet, wie «Sky» berichtet. Dante galt von Beginn weg als Favorit auf die Nachfolge von Holger Seitz, der sein Amt niederlegt.

Dante wird in der kommenden Spielzeit zusätzlich auch das Youth League-Team coachen. Die notwendigen Trainerscheine hat er in den vergangenen Jahren bereits erworben. Als Spieler lief er zwischen 2012 und 2015 für die Münchner auf und gewann mit diesen im Jahr 2013 das Triple.

Zuletzt war er zehn Jahre lang bei Ligue 1-Klub Nizza beschäftigt.