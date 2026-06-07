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Ablöse kein Problem

Galatasaray prüft schnellen Van-Dijk-Coup

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 14:16
Galatasaray prüft schnellen Van-Dijk-Coup

Galatasaray beschäftigt sich offenbar mit einem echten Transfer-Hammer. Nach Informationen von «VoetbalPrimeur» prüfen die Türken die Möglichkeit, Virgil van Dijk nach Istanbul zu holen.

Trainer Okan Buruk soll den Niederländer als Wunschlösung für die Defensive ansehen. Der Liverpool-Kapitän gilt intern demnach als idealer Führungsspieler für die Abwehr des türkischen Meisters. Ein möglicher Transfer hängt allerdings eng mit der Kaderplanung zusammen. Hintergrund ist die Ausländerregel in der Türkei, die maximal 14 nicht-türkische Spieler im Profikader erlaubt.

Deshalb richtet sich der Blick aktuell auch auf Mauro Icardi. Galatasaray wartet offenbar auf dessen Entscheidung bezüglich seiner Zukunft. Sollte Icardi oder ein anderer ausländischer Profi den Verein verlassen, würde ein Kaderplatz für eine hochkarätige Neuverpflichtung frei werden. Genau für diesen Fall wird Van Dijk laut den Berichten als einer der wichtigsten Kandidaten gehandelt. Die Vereinsführung soll bereits die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers prüfen und die Kontakte in den kommenden Wochen intensivieren wollen.

Ob ein Wechsel tatsächlich realistisch ist, bleibt offen. Van Dijk zählt weiterhin zu den renommiertesten Innenverteidigern Europas und steht bei Liverpool nach wie vor unter Vertrag. Dennoch zeigt das Interesse, wie ambitioniert Galatasaray die Planungen für die kommende Saison angeht. Nach den bereits kursierenden Gerüchten um Spieler wie Bernardo Silva, Khéphren Thuram oder Ismaël Saibari wäre Van Dijk der nächste grosse Name auf der Wunschliste der Istanbuler.

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