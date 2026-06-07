RB Leipzig beschäftigt sich mit Asllani

RB Leipzig arbeitet offenbar an einer Verstärkung für die Offensive und hat dabei Fisnik Asllani ins Visier genommen. Laut «Bild» steht der Angreifer von TSG Hoffenheim auf der Liste möglicher Neuzugänge der Sachsen. Dem Bericht zufolge sollen sogar bereits erste Gespräche stattgefunden haben.

Der 23-Jährige spielte eine starke Bundesliga-Saison und kam in 33 Einsätzen auf zehn Tore und neun Vorlagen. Damit hat sich der Nationalspieler des Kosovo endgültig im Kreis der begehrten Bundesliga-Stürmer etabliert. Leipzig ist allerdings nicht allein. Auch Borussia Dortmund wird seit längerer Zeit mit Asllani in Verbindung gebracht. Zudem soll auch der FC Barcelona den Offensivspieler weiterhin beobachten.

Besonders interessant macht die Personalie eine vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklausel. Demnach kann Asllani für rund 30 Millionen Euro verpflichtet werden – eine Summe, die angesichts seines Alters und seiner Entwicklung als durchaus marktgerecht gilt. Für Hoffenheim wäre ein Abgang dennoch schmerzhaft. Der Angreifer besitzt noch einen Vertrag bis 2029 und gehört mittlerweile zu den wichtigsten Offensivspielern des Klubs.