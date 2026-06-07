PSG setzt Preisschild für Barcola fest

Bei Paris Saint-Germain ziehen sich die Vertragsgespräche mit Bradley Barcola offenbar weiter hin. Nach Angaben des Transferinsiders Krrish verhandeln beide Seiten bereits seit rund neun Monaten über eine Verlängerung, bislang jedoch ohne Durchbruch.

Streitpunkt sollen vor allem Bonusforderungen sein. Dem Bericht zufolge verlangt die Spielerseite hohe, achtstellige Zusatzzahlungen für Spieler und Berater, was PSG derzeit als überzogen bewertet. Die Pariser wollen den Flügelspieler zwar grundsätzlich halten, haben intern aber offenbar eine klare Linie festgelegt: Sollte Barcola einen Wechsel wünschen, würde man ihm keine Steine in den Weg legen – allerdings nur zu einem entsprechend hohen Preis.

Während Krrish von einer Ablöseforderung jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke berichtet, geht die französische Quelle «Le10 Sport» sogar noch weiter. Demnach sollen interessierte Vereine wie Arsenal und Liverpool erfahren haben, dass PSG mindestens 130 Millionen Euro verlangen würde. Barcola gehört zu den wichtigsten Offensivspielern der Pariser Zukunftsplanung und besitzt weiterhin einen hohen Stellenwert im Projekt von Trainer Luis Enrique.