Stadion-Chaos: Aarau erteilt GC eine Absage für Barrage-Abtausch

Nach wie vor ist unklar, wo die Grasshoppers ihr allfälliges Heimspiel der Barrage am 23. Mai austragen würden. Vom FC Aarau gibt es nun schlechte Nachrichten.

Die Hoppers könnten sich vorstellen ihr Heimrecht für das Rückspiel mit dem Challenge League-Klub zu tauschen, damit sie das Hinspiel noch im Letzigrund austragen können. Dieser ist am 20. Mai nämlich noch verfügbar. Drei Tage später laufen bereits die Aufbauarbeiten für ein Metallica-Konzert am 27. Mai.

Der FCA kann einen Abtausch des Heimrechts aufgrund der fehlenden Bewilligung der Behörden allerdings nicht vollziehen, wie der Klub gegenüber «Blick» bestätigt. Noch sind es Zukunftsszenarien. Ob es überhaupt zu dieser Begegnung in der Barrage kommt, ist offen. Allerdings gehen den Hoppers allmählich die Optionen aus. Auch ein Ausweichen nach Lugano, wie im Vorjahr geschehen, ist aufgrund behördlicher Anordnungen nicht möglich.