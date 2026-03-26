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Altmeister Raul Bobadilla glänzt für den FC Aarau gegen die FCZ-Junioren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 15:52
Altmeister Raul Bobadilla glänzt für den FC Aarau gegen die FCZ-Junioren

Die Länderspielpause ohne Ligaspiele wird von vielen Vereinen zum Testen genutzt. Der FC Aarau hat sich in einem Trainingsspiel den FCZ-Junioren gestellt und deutlich die Oberhand behalten – auch dank Altmeister Raul Bobadilla.

Der 38-Jährige läuft bereits seit 2024 für die Aargauer auf und wird von FCA-Trainer Brunello Iacopetta in Ligaspielen ausschliesslich noch als Joker eingesetzt. Auch im Testspiel gegen die U21 des FCZ kam Bobadilla erst nach der Pause zum Zug, durfte aber immerhin eine Halbzeit ran. Und diese hat er genutzt: Dem Paraguayer ist gleich ein Doppelpack geglückt. Beim souveränen 5:0-Sieg traf er in der 61. Minute mittels Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 2:0. Zudem verwertete er ein hohes Zuspiel durch Victor Petit-Viretti in der 83. Minute zum 4:0.

Beim FCA sassen alle Spieler, die beim 1:0-Sieg gegen Xamax in der Challenge League am vergangenen Wochenende in der Startelf standen, lediglich auf der Tribüne und kamen somit nicht zum Einsatz. Stattdessen standen die Profis aus dem zweiten Glied und viele Youngster für einmal im Mittelpunkt. Insgesamt konnten viele FCA-Akteure Werbung in eigener Sache machen. Die weiteren Aarauer Tore markierten Ex-FCZler Daniel Afriyie (37.) und Thomas Chacon (80. & 87.).

Besonders in Szene setzten sich auch Aaraus U19-Spieler Lerond Balazi und Emil Bock, die ein sehr solides Abwehrzentrum bildeten und beide grosse Zukunftsversprechen sind.

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