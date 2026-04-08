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Ultimatum

YB-Fans müssen sich stellen oder landen mit Gesichtern im Internet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 14:41
YB-Fans müssen sich stellen oder landen mit Gesichtern im Internet

Wegen Ausschreitungen im Cupspiel zwischen dem FC Aarau und den Young Boys im vergangenen September suchen die Behörden bereits seit Monaten bestimmte Täter. Nun stellt die Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg ein Ultimatum.

Es geht darum, dass sich bestimmte Zuschauer des Spiels, die die Aargauer Behörden in YB-Fankreisen vermuten, bis am 15. April freiwillig stellen müssen. Sollten sie dies nicht tun, würde aufgenommenes Bildmaterial veröffentlicht. Zunächst verpixelt und allenfalls auch unzensiert, wenn sich dann immer noch keine Fahndungserfolge ergeben.

Es geht um strafbare Handlungen, die die Täter vorgenommen haben: Dazu gehören Sachbeschädigungen, Störungen des öffentlichen Verkehrs und Landfriedensbruch. Einige Chaoten wurden bereits identifiziert und auch befragt. Mittlerweile habe man die Möglichkeiten der Ermittlung aber ausgeschöpft, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung als letztes Mittel in Betracht gezogen wird.

Rund um die Partie gab es massive Ausschreitungen: Im Stadion zündeten Berner Fans bereits Feuerwerk. Mehrere Personen mussten mit Verbrennungen ins Spital eingewiesen werden. Am Bahnhof Aarau kam es in der Folge zu weiteren Ausschreitungen eines Teils der Fans mit der Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 200’000 Franken beziffert.

Es wurden bereits Bussen ausgesprochen: YB muss rund 12’000 Franken zahlen, Aarau 1’500 Franken. YB hatte die Partie beim Challenge League-Klub mit 0:1 verloren.

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