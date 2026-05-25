Der VfB Stuttgart hat Shootingstar El Khannouss fest verpflichtet

Der VfB Stuttgart verkündet die permanente Verpflichtung des marokkanischen Angreifers Bilal El Khannouss.

Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Leicester City an den Bundesligisten ausgeliehen. Wie die Stuttgarter nun mitteilen, wurde der Offensivspieler fix übernommen. Eine Kaufoption wurde zur Kaufpflicht. Insgesamt fliessen rund 20 Mio. Euro Ablöse. El Khannouss erhält beim VfB zunächst einen Vertrag bis 2028.

«Bilal verfügt schon jetzt über aussergewöhnliche fussballerische Fähigkeiten, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und sind deshalb davon überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist», sagt Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

El Khannouss sammelte in seiner ersten Saison bei den Schwaben insgesamt 18 Torbeteiligungen.