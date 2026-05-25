Der VfB Stuttgart hat Shootingstar El Khannouss fest verpflichtet
Der VfB Stuttgart verkündet die permanente Verpflichtung des marokkanischen Angreifers Bilal El Khannouss.
Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Leicester City an den Bundesligisten ausgeliehen. Wie die Stuttgarter nun mitteilen, wurde der Offensivspieler fix übernommen. Eine Kaufoption wurde zur Kaufpflicht. Insgesamt fliessen rund 20 Mio. Euro Ablöse. El Khannouss erhält beim VfB zunächst einen Vertrag bis 2028.
«Bilal verfügt schon jetzt über aussergewöhnliche fussballerische Fähigkeiten, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und sind deshalb davon überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist», sagt Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.
El Khannouss sammelte in seiner ersten Saison bei den Schwaben insgesamt 18 Torbeteiligungen.
Feste Verpflichtung von Bilal El Khannouss
Die bisherige Leihe des 22-Jährigen ging vertragsgemäß in eine feste Verpflichtung über, Bilal El Khannouss steht damit langfristig beim Club aus Cannstatt unter Vertrag. In seiner ersten Saison absolvierte der WM-Teilnehmer 41… pic.twitter.com/9a7FuvuHOn
— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) May 25, 2026