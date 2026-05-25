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Rauswürfe

Milan feuert Trainer Allegri & Sportdirektor Tare nach nur einem Jahr

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 18:16
Milan feuert Trainer Allegri & Sportdirektor Tare nach nur einem Jahr

Tabula Rasa beim AC Mailand: Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare müssen den Verein beide nach nur einer Saison verlassen. Auch der bisherige CEO und der Technische Direktor müssen gehen.

Nachdem die Rossoneri die Champions League-Qualifikation am letzten Spieltag noch verspielt haben, kommt es in der Klubleitung zu grösseren Veränderungen. Betroffen sind unter anderem Allegri und Tare, die beide mit sofortiger Wirkung gehen müssen.

Zudem trennt sich Milan auch von CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada.

Milan hat die abgelaufene Saison auf dem fünften Tabellenplatz beendet. Vor allem in der Schlussphase passte leistungs- und resultattechnisch nicht mehr viel zusammen. Dies hat die Besitzer der RedBird Capital Partners zu den drastischen Schritten bewogen.

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