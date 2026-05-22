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Zukunft offen

Milan wirft Rafael Leão auf den Transfermarkt

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 10:32
Milan wirft Rafael Leão auf den Transfermarkt

Die Zukunft des portugiesischen Stürmers Rafael Leão liegt möglicherweise nicht mehr beim AC Mailand.

Die Rossoneri werfen den 26-Jährigen nach Angaben der «Gazzetta dello Sport» auf den Transfermarkt. Demnach darf der 26-Jährige gerne gehen, wenn ein Verein die notwendige Ablöse stemmt. Offenbar liebäugelt Leão mit einem Wechsel zu Manchester United.

Auch der FC Barcelona kommt als möglicher Abnehmer infrage. Inwiefern der FC Bayern mitmischt, wo der Flügelstürmer vor Jahresfrist zwischenzeitlich ein Thema war, ist noch unklar. Fenerbahçes Präsidenschaftskandidat, Hakan Safi, habe zuletzt ebenfalls wegen Leão angefragt.

Eine definitive Entscheidung wird offenbar auch erst nach der WM fallen. Aktuell steht Leão bei Milan bis 2028 unter Vertrag.

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