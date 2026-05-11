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Bleibt er bis 2028?

Ridle Baku hat bei RB Leipzig Klausel zur automatischen Verlängerung

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 18:52
Ridle Baku hat bei RB Leipzig Klausel zur automatischen Verlängerung

Der Vertrag von Ridle Baku bei RB Leipzig läuft vorerst bis 2027. Der 28-jährige Rechtsverteidiger verfügt aber über eine Klausel zur automatischen Verlängerung.

Laut «Sky» benötigt Baku in der kommenden Spielzeit rund 30 bis 35 Pflichtspieleinsätze, damit eine Vertragsverlängerung bis 2028 aktiviert wird. Dieses Pensum könnte der achtmalige Nationalspieler problemlos erreichen: Baku ist in dieser Saison auf der rechten Seite gesetzt und zeigt sehr solide Leistungen.

Falls dies auch in der nächsten Saison der Fall ist und keine Verletzungen dazwischenkommen, dürfte die Verlängerung sogar zur reinen Formalität werden. Beide Seiten sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Baku läuft seit Anfang 2025 für die Leipziger auf.

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