Xaver Schlager hat nach Abgang bei Leipzig ein grosses Ziel

Xaver Schlager hat seinen Abgang bei RB Leipzig zum Saisonende bereits im Februar verkündet. Noch immer ist unklar, wo der österreichische Nationalspieler als nächstes unterkommt. Der 28-Jährige verfolgt dabei ein klares Ziel.

Schlager möchte seine Karriere am liebsten auf der Insel fortsetzen, wie er im Podcast «Man kennt sich, man schätzt sich» erzählt: «So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt auch nicht mehr 21. Natürlich ist die Premier League ein Ziel, aber ich sage mal, es gibt auch andere Top-Fünf-Ligen, alle haben einen gewissen Reiz.»

Der Defensivstratege spielt seit mittlerweile sieben Jahren in der Bundesliga. Zunächst für drei Jahre in Wolfsburg und seit 2022 in Leipzig. Nun fühlt er sich bereit für einen Tapetenwechsel. Interesse angemeldet hat dem Vernehmen nach auch schon Juventus. Eine Option in der Premier League könnte Bournemouth sein, wo sein früherer Coach Trainer Marco Rose im Sommer den Trainerjob übernimmt. Eine finale Entscheidung könnte erst nach der WM fallen.