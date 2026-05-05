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Mindestens 17 Millionen

Arsenal kassiert für Jakub Kiwior satte Summe

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 18:59
Arsenal kassiert für Jakub Kiwior satte Summe

Der FC Arsenal verkauft seinen polnischen Abwehrspieler Jakub Kiwior nach einer erfolgreichen Leihe fest an den FC Porto.

Die Portugiesen zahlen für den 25-Jährigen eine Ablöse von 17 Mio. Euro plus bis zu 5 Mio. Euro an Bonuszahlungen, wie sie am Dienstag bestätigen. Zuzüglich der zwei Millionen Leihgebühr für die aktuelle Spielzeit holen die Gunners somit die ursprünglichen Ablösezahlungen in Höhe von 19,5 Mio. Euro wieder rein. Kiwior stiess Anfang 2023 für 19,5 Mio. Euro vom italienischen Klub Spezia Calcio nach London. Dort hat er sich aber nicht durchgesetzt.

Ganz im Gegensatz zu Porto, wo er in dieser Saison zumindest in der Liga gesetzt ist. Kiwior bindet sich nun bis 2030 an Porto. Bei einem Weiterverkauf würde Arsenal noch einmal 2 Millionen kassieren.

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