Mario Lemina wird ein weiteres Jahr bei Galatasaray bleiben

Der gabunische Mittelfeldspieler Mario Lemina hängt bei Galatasaray eine weitere Saison an.

Wie «Fanatik» berichtet, sind die Gespräche positiv abgeschlossen worden. Sowohl die Galatasaray-Verantwortlichen als auch Lemina wollen die Zusammenarbeit fortsetzen. Der Defensivstratege stiess Anfang 2025 von Wolverhampton nach Istanbul und nimmt in der Mannschaft eine Schlüsselrolle ein.

Er ist im defensiven Mittelfeld oder teilweise auch als Innenverteidiger gesetzt. Dies soll auch in der kommenden Spielzeit der Fall sein. Lemina fühlt sich in der Türkei sowohl auf wie auch neben dem Platz sehr wohl. Für Gala lief er bereits in der Saison 2019/20 auf, ehe sein Weg zunächst zurück nach England und Frankreich führte.