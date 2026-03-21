Nach Verletzung: Hiobsbotschaft für Victor Osimhen

Victor Osimhen wird Galatasaray aufgrund einer Verletzung lange nicht zur Verfügung stehen. Der Starspieler muss sich einer Operation unterziehen.

Victor Osimhen wird Galatasaray über einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. In einem Stream mit dem nigerianischen Komiker Carter Efe verrät Osimhen, dass er sich wegen seines gebrochenen Arms einer Operation unterziehen muss.

Die Ausfallzeit liegt voraussichtlich bei fünf bis sechs Wochen. Osimhen hatte sich im Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League auswärts gegen Liverpool (0:4) den Unterarm gebrochen.

Für Galatasaray ist der langfristige Ausfall von Osimhen eine mittelschwere Katastrophe. Der Angreifer präsentiert sich in überragender Form und kommt in 29 Pflichtspielen auf 19 Tore und sieben Vorlagen.