Wechsel vor Abschluss

Ex-FC Basel-Flop Yusuf Demir steht vor grosser Rückkehr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 19:02
Der frühere Basler Profi Yusuf Demir kehrt wohl wieder zu seinem Stammverein zurück.

Der 22-jährige Angreifer hat in den vergangenen Jahren die hoch gesteckten Erwartungen nicht erfüllen können. Einst wurde er vom grossen FC Barcelona ausgeliehen, nach einem halben Jahr allerdings wieder zu Rapid Wien zurückgeschickt. Galatasaray zahlte in der Folge für seine Dienste im Sommer 2022 6 Mio. Euro. In der Türkei hat sich Yusuf Demir jedoch nicht durchsetzen können.

Schliesslich schnappte im Sommer 2023 der FC Basel zu und lieh ihn aus. Zu Beginn der Saison stand der Youngster noch häufig auf dem Platz. Nach zwischenzeitlichen Verletzungsproblemen versank Demir aber komplett in der Versenkung und stand jeweils auch nicht mehr im Aufgebot.

Auch in dieser Saison kommt der Linksfuss bei Galatasaray bislang kaum zum Zug. Laut «Sky Austria» wird er seinen bis Ende Saison gültigen Kontrakt wohl demnächst auflösen und dann zu seinem Ausbildungsklub Rapid Wien zurückkehren. Dort soll er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Dabei nimmt er auch einen Gehaltsverzicht in Kauf.

