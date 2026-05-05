Der FC Basel könnte einen Abnehmer für Moritz Broschinski gefunden haben

Beinahe zwei Millionen Euro hat der FC Basel im vergangenen Sommer für Stürmer Moritz Broschinski gezahlt. Die Bilanz des 25-Jährigen im FCB-Trikot ist mit nur einem mickrigen Treffer in 19 Super League-Spielen enttäuschend. Möglicherweise verlässt der Mittelstürmer die Bebbi nach nur einer Saison bereits wieder. Einen Abnehmer könnte es in der Super League geben.

St. Gallens Trainer Enrico Maassen kennt den Angreifer aus gemeinsamen Zeiten in der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund. Und Maassen ist von den Qualitäten Broschinskis durchaus überzeugt: «Ich kenne Moritz sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. Er bringt viele Attribute mit, die wir für unsere Intensität brauchen. Er ist physisch stark, hat den Tiefgang und arbeitet extrem viel gegen den Ball.»

Das klingt beinahe so als wäre der Deutsche ein Kandidat für die noch nicht geregelte Nachfolge von Alessandro Vogt, der in die Bundesliga (zu Hoffenheim) wechselt.

Broschinski steht in Basel bis 2029 unter Vertrag. Ob ein Wechsel zum FCSG tatsächlich konkret wird, müssen die nächsten Wochen zeigen. Maassen bestätigt, dass sich St. Gallen bereits im vergangenen Jahr mit dem Deutschen beschäftigt hatte. Damals noch als Nachfolger von Willem Geubbels, den es nach Paris zog.