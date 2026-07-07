SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Malachowski Thorell kommt

Der FC Basel schnappt sich einen schwedischen Mittelfeldspieler

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 09:35
Der FC Basel schnappt sich einen schwedischen Mittelfeldspieler

Der FC Basel wird in der neuen Saison wohl auf die Dienste des schwedischen Mittelfeldspielers Ludwig Malachowski Thorell bauen.

Der 21-jährige Spielmacher wird laut dem schwedischen Journalisten Anel Avdic ans Rheinknie stossen. Der FCB habe sich demnach mit dem schwedischen Meister Mjällby über die Transfermodalitäten geeinigt. Malachowski Thorell selbst äusserte sich in der jüngsten Vergangenheit bereits positiv über den möglichen Wechsel: «Es wäre der perfekte Schritt für mich. Es ist schön, dass ein so traditionsreicher und grosser Klub ein Angebot abgibt.»

In der Ganzjahresmeisterschaft in Schweden bestritt der Youngster bislang neun Partien und steuerte dabei ein Tor und zwei Assists bei.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Nach erfolgreicher Leihe

Der FC Basel verkauft Alexis Casadei definitiv zurück nach Frankreich

7.07.2026 - 12:43
Zweijahresvertrag

Schweiz-Kongolese Charles Pickel mit FCB-Vergangenheit wechselt in die Emirate

7.07.2026 - 12:31
Malachowski Thorell kommt

Der FC Basel schnappt sich einen schwedischen Mittelfeldspieler

7.07.2026 - 09:35
Sprung nach Deutschland

FCB-Nachwuchsgoalie Tim Pfeiffer wechselt in die Bundesliga

6.07.2026 - 19:20
Eliah Jordan unterschreibt

Ein Testspieler des FC Basel bekommt beim FC Aarau einen festen Vertrag

6.07.2026 - 14:32
Bleibt er doch?

Kaufoption: FC Basel trifft Entscheidung bei Koba Koindredi

4.07.2026 - 16:51
Soll für drei Jahre kommen

FC Basel gibt Millionen-Angebot für Torschützenkönig aus Frankreich ab

4.07.2026 - 15:39
So viel Ablöse fliesst

FC Basel erzielt Durchbruch: Akpe Victory unmittelbar vor Wechsel

4.07.2026 - 09:37
Unterschrift erfolgt

Junior Zé verlässt den FC Basel endgültig und wechselt nach Deutschland

3.07.2026 - 16:54
Es geht nach Frankreich

Ex-FCB-Leihgabe Julien Duranville hat einen neuen Klub

2.07.2026 - 18:57