Der FC Basel schnappt sich einen schwedischen Mittelfeldspieler

Der FC Basel wird in der neuen Saison wohl auf die Dienste des schwedischen Mittelfeldspielers Ludwig Malachowski Thorell bauen.

Der 21-jährige Spielmacher wird laut dem schwedischen Journalisten Anel Avdic ans Rheinknie stossen. Der FCB habe sich demnach mit dem schwedischen Meister Mjällby über die Transfermodalitäten geeinigt. Malachowski Thorell selbst äusserte sich in der jüngsten Vergangenheit bereits positiv über den möglichen Wechsel: «Es wäre der perfekte Schritt für mich. Es ist schön, dass ein so traditionsreicher und grosser Klub ein Angebot abgibt.»

In der Ganzjahresmeisterschaft in Schweden bestritt der Youngster bislang neun Partien und steuerte dabei ein Tor und zwei Assists bei.