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Zweijahresvertrag

Schweiz-Kongolese Charles Pickel mit FCB-Vergangenheit wechselt in die Emirate

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 12:31
Schweiz-Kongolese Charles Pickel mit FCB-Vergangenheit wechselt in die Emirate

Unmittelbar nach dem Aus mit dem Kongo an der Weltmeisterschaft heuert Charles Pickel bei einem neuen Klub an.

Der frühere FCB-Junior, der auch über den Schweizer Pass verfügt, wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate und unterzeichnet beim Sharja FC einen Zweijahresvertrag bis 2028. Zuletzt war Pickel für ein Jahr von Cremonese nach Spanien an Deportivo La Coruna ausgeliehen. In der letzten Saison kam er zu 24 La Liga-Partien.

Seine guten Auftritte haben ihm auch eine Nomination für das kongolesische WM-Team eingebracht. An der Endrunde kam er in der Vorrunde zweimal als Joker zum Zug. Klubtechnisch geht er nun erstmals ein Abenteuer ausserhalb Europas ein.

 

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