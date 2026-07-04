SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
So viel Ablöse fliesst

FC Basel erzielt Durchbruch: Akpe Victory unmittelbar vor Wechsel

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 09:37
FC Basel erzielt Durchbruch: Akpe Victory unmittelbar vor Wechsel

Der FC Basel buhlt schon seit einigen Wochen intensiv um Akpe Victory. Nun soll in den Verhandlungen ein Durchbruch erzielt worden sein.

Das Interesse des FC Basel an Akpe Victory ist schon seit einigen Wochen bekannt, das Schweizer Schwergewicht soll schon mit zwei Angeboten abgelehnt worden sein. Nun scheint es zu einem Durchbruch in den Verhandlungen gekommen zu sein.

Nach Informationen des Journalisten Ben Jacobs hat der Zalaegerszegi TE FC aus Ungarn ein drittes, noch mal verbessertes Angebot, aus Basel angenommen. Die Ablösesumme liegt demnach bei drei Millionen Euro. Zalaegerszegi hat sich darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Victory gilt als hochtalentierter, physisch dominanter Innenverteidiger. Durch seine 1,95 Meter Körpergrösse ist der 19-Jährige in Luftduellen nahezu unschlagbar, zudem verfügt Victory aufgrund seiner technischen Versiertheit über ausreichend Ruhe am Ball.

Victorys Kombination aus Athletik und Antizipation macht es für Stürmer extrem schwer, ihn im direkten Duell zu überwinden. Er liest das Spiel für sein Alter sehr reif.

Der junge Nigerianer kann zudem nicht nur als Innenverteidiger, sondern darüber hinaus auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
So viel Ablöse fliesst

FC Basel erzielt Durchbruch: Akpe Victory unmittelbar vor Wechsel

4.07.2026 - 09:37
Unterschrift erfolgt

Junior Zé verlässt den FC Basel endgültig und wechselt nach Deutschland

3.07.2026 - 16:54
Es geht nach Frankreich

Ex-FCB-Leihgabe Julien Duranville hat einen neuen Klub

2.07.2026 - 18:57
Wegen Transfers

Jonas Omlin verteilt bei FCB-Rückkehr gleich Seitenhiebe an Schmid & Broschinski

2.07.2026 - 18:36
Wieder bei Leeds United

Exklusiv: FC Basel und YB wollen Isaac Schmidt zurück in die Schweiz holen

2.07.2026 - 17:18
Zu viele Ausfälle

FC Aarau muss das Testspiel gegen den FC Basel absagen

2.07.2026 - 15:08
Neuzugang

Der FC Basel schnappt sich belgisch-nigerianischen Stürmer Kazeem Olaigbe

2.07.2026 - 11:04
Rückkehr nach Deutschland

Der FC Basel verleiht Stürmer Moritz Broschinski

2.07.2026 - 10:35
In die 2. Bundesliga

Ex-FCB-Profi Noah Katterbach verlängert beim HSV und wird verliehen

30.06.2026 - 15:25
Abgang perfekt

FC Basel bestätigt Verkauf von Bénie Traoré in die MLS

29.06.2026 - 19:36