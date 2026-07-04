FC Basel erzielt Durchbruch: Akpe Victory unmittelbar vor Wechsel

Der FC Basel buhlt schon seit einigen Wochen intensiv um Akpe Victory. Nun soll in den Verhandlungen ein Durchbruch erzielt worden sein.

Das Interesse des FC Basel an Akpe Victory ist schon seit einigen Wochen bekannt, das Schweizer Schwergewicht soll schon mit zwei Angeboten abgelehnt worden sein. Nun scheint es zu einem Durchbruch in den Verhandlungen gekommen zu sein.

Nach Informationen des Journalisten Ben Jacobs hat der Zalaegerszegi TE FC aus Ungarn ein drittes, noch mal verbessertes Angebot, aus Basel angenommen. Die Ablösesumme liegt demnach bei drei Millionen Euro. Zalaegerszegi hat sich darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Victory gilt als hochtalentierter, physisch dominanter Innenverteidiger. Durch seine 1,95 Meter Körpergrösse ist der 19-Jährige in Luftduellen nahezu unschlagbar, zudem verfügt Victory aufgrund seiner technischen Versiertheit über ausreichend Ruhe am Ball.

Victorys Kombination aus Athletik und Antizipation macht es für Stürmer extrem schwer, ihn im direkten Duell zu überwinden. Er liest das Spiel für sein Alter sehr reif.

Der junge Nigerianer kann zudem nicht nur als Innenverteidiger, sondern darüber hinaus auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.