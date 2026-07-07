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Newcastle United wird bei Manzambi jetzt sehr konkret

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 12:58
Newcastle United wird bei Manzambi jetzt sehr konkret

Newcastle United geht beim Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi in die Offensive.

Nachdem die Magpies bereits vor einiger Zeit Interesse am 20-jährigen Nachwuchsjuwel angemeldet haben, geht der Premier League-Klub nun in die konkrete Phase über. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten haben die Newcastle-Verantwortlichen den Kontakt zum SC Freiburg aufgenommen, wo Manzambi bis 2030 unter Vertrag steht.

Die Verhandlungen bezüglich der Ablösemodalitäten beginnen. Die Breisgauer sollen inzwischen rund 60 Millionen Euro für den Spielmacher fordern. Manzambi hat seinen Marktwert mit starken Auftritten an der WM noch einmal erhöhen können, wobei er gegen Kolumbien im Achtelfinale verletzt passen muss. Auch andere Klubs zeigen Interesse an ihm. Newcastle übernimmt derzeit jedoch die aktivste Rolle.

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