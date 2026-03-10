Tränen-Video: Galatasaray-Choreo bringt Victor Osimhen zum Weinen
Victor Osimhen ist im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen den FC Liverpool im eigenen Stadion so sehr gerührt, dass ihm die Tränen kommen.
Die Fans von Galatasaray haben dem nigerianischen Torjäger eine Choreo gewidmet: Sie zeigt Osimhen und dessen Familie. Dazu schreiben die Gala-Supporter: «Wir sind eine Familie und die Familie ist alles.» Beim Einlaufen ins Stadion und dem Abspielen der Champions League-Hymne erkennt der 27-Jährige den Banner und wischt sich einige Tränen aus dem Gesicht.
Auch die Mitspieler sind gerührt und zeigen dem ergriffenen Torjäger viel Zuneigung.
Kurze Zeit danach geht es los: Und Osimhen beweist sofort seine Wichtigkeit für die Mannschaft: Das 1:0 durch Mario Lemina bereitet er mit einem Kopfball vor.
Victor Osimhen weint vor Rührung:
Osimhen gözyaşlarını tutamadı @beyazfutbol pic.twitter.com/nCVj3PILeJ
— Mehmet Batuhan Ağır (@mbatuhanagir) March 10, 2026