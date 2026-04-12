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Real lauert

Konaté-Zukunft offen – Liverpool kämpft um Verbleib

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 12 April, 2026 17:31
Konaté-Zukunft offen – Liverpool kämpft um Verbleib

Die Zukunft von Ibrahima Konaté beim FC Liverpool bleibt unklar und sorgt derzeit für widersprüchliche Berichte. Während einige Quellen einen ablösefreien Abgang im Sommer für möglich halten, betont Transferexperte Fabrizio Romano, dass Liverpool weiterhin gute Chancen hat, den Innenverteidiger auch in der kommenden Saison zu halten.

Dem gegenüber steht jedoch eine andere Einschätzung: Laut Journalist David Ornstein befinden sich die Gespräche über die Zukunft des Franzosen aktuell in einer Sackgasse. Sollte es bei diesem Stillstand bleiben, könnte ein Abschied tatsächlich realistischer werden – zumal sein Vertrag offenbar vor dem Auslaufen steht.

Auch Real Madrid wurde zuletzt intensiv mit Konaté in Verbindung gebracht. Ein Wechsel galt zeitweise als nahezu beschlossen, inklusive eines lukrativen Vertragsangebots. Allerdings sollen die Königlichen nach einer enttäuschenden Saison ins Grübeln gekommen sein und den Transfer derzeit überdenken.

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